Лавров рассказал о попытках Зеленского настроить Байдена на конфликт с РФ

Президент Украины Владимир Зеленский пытается настроить американского коллегу Джо Байдена на конфликт с Россией через конгрессменов, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью RT. По его словам, в Конгрессе США есть русофобы, угрожающие безопасности РФ.

Зеленский также понимает, что есть и менее ответственные политики [в США], которые разжигают украинское лобби, которые руководствуются русофобскими сентиментами, в том числе они есть в конгрессе. Как вы знаете, они периодически принимают резолюцию, осуждающую и угрожающую России. Мне кажется, Зеленский рассчитывает, что они подтолкнут президента в сторону более конфронтационного подхода, — сказал глава внешнеполитического ведомства.

Лавров подчеркнул, что Россия ясно объяснила ситуацию с поставками грузов на территорию Украины. Он напомнил, что те поставки, в которых, предположительно, может содержаться оружие, станут целью российских военных.

Как сообщалось, США 16 марта передали Украине по просьбе президента страны Владимира Зеленского мобильные системы противовоздушной обороны (ПВО) советской эпохи в качестве оборонной помощи. По словам высокопоставленного чиновника из американской администрации, они уже «находятся в пути».

Ранее Словакия обсудила с США возможное обновление оружия советского производства, включая ракетные системы C-300 и истребители МиГ-29. Власти Словакии выразили готовность предоставить оружие Украине, если США найдут замену для их страны.