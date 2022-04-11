Лавров заявил, что Запад проводит остервенелую политику в отношении Москвы

Глава МИД России Сергей Лавров заявил в эфире «России 24», что Запад проводит по отношению к Москве озлобленную и остервенелую политику. По его словам, Россия никогда не подчинится давлению.

Это очень серьёзный разворот даже вот в той политике, которую Евросоюз и в целом Запад под руководством США <...> стал проводить после начала нашей специальной военной операции, политике, которая отражает озлобленность, в чем-то даже остервенелость, — сказал Лавров.

По мнению главы МИД, последние слова главы Европейской дипломатии Жозепа Борреля о ситуации на Украине говорят о том, что ЕС рассматривает Киев как плацдарм для подавления РФ. Таким образом Европа намерена подчинить Россию себе, но этого не произойдёт, отметил Лавров.

Ранее Боррель заявил, что по мнению руководства стран ЕС, урегулировать конфликт на Украине можно только военным путём. Это первый прецедент в истории Евросоюза: подобных заявлений не делалось ни по ситуации в Югославии, ни в Ираке, ни в Афганистане.

Борель также высказался о планах продолжать поставки оружия и боеприпасов Киеву. По его словам, ЕС должен рассмотреть вопрос «полномасштабного применения санкций» в отношении России и обсудить новые рестрикции.