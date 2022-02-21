Лавров заявил, что Запад хочет создать непреодолимую конфронтацию с Россией

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Даты начала «вторжения» РФ на Украину, которые появляются в западных СМИ, — результат утечки или дезинформации, сообщил военный эксперт Александр Гольц изданию Sobesednik.ru. Он предположил, что на Западе решили опередить события и начали действовать.

У меня есть предположение, что где-то произошла из России то ли намеренная, в целях дезинформации, то ли случайная утечка. И США, и Запад в целом, обжёгшись на событиях 2014 года,...