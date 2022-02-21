Лавров заявил, что Запад хочет создать непреодолимую конфронтацию с Россией
Ксения Голуб
Ксения Голуб
15:03, 21 февраля 2022
Сергей ЛавровФото: mid/vk.com
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Страны Запада стараются создать «непреодолимую конфронтацию» между Россией и НАТО, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, открывая переговоры с сирийским коллегой Фейсалом Микдадом в Москве, передаёт ТАСС. Он подчеркнул, что данная ситуация негативно влияет на процессы урегулирования на Ближнем Востоке.
Ситуация в мире развивается быстро, это касается в том числе и севера Африки, и ближневосточной проблематики, включая и сирийское урегулирование. К огромному сожалению, на наши усилия с вами, которые нацелены на выполнение резолюции СБ ООН 2254, влияет атмосфера, которую сейчас нагнетают наши западные коллеги, пытаясь создать чуть ли не непреодолимую конфронтацию между РФ и западным альянсом,— отметил он.
Россия не позволит, чтобы подобного рода попытки подорвали развитие отношений между Россией и Сирией, отметил Лавров.
Госсекретарь США Энтони Блинкен ранее принял предложение министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова провести переговоры 23 февраля. Однако встреча состоится лишь в том случае, если не случится усиления конфликта вокруг Украины.