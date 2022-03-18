Лавров заявил, что Запад будет наращивать санкции против России

Западные страны продолжат вводить санкции против России, однако наша страна уже привыкла к ограничениям, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью телеканалу RT. По словам главы российского дипведомства, в данный момент Запад угрожает России пятой санкционной волной.

Это санкционное давление продолжится, они также сейчас угрожают пятой волной санкций, после этого может быть ещё одна волна санкций. Мы к этому привыкли, — сообщил он.

Лавров процитировал президента РФ Владимира Путина, назвав Россию «чемпионом по числу санкций». Он указал, что число индивидуальных мер, направленных в адрес российской стороны, превысило 5 тысяч. Глава МИД выразил уверенность в том, что западные ограничения только усилят нашу страну.

Ранее Сергей Лавров отметил, что эскалация конфликта на Украине стала следствием того, что западные страны не захотели урегулировать кризис мирным путём. По его словам, российские усилия по дипломатическому решению ситуации игнорировались в течение многих лет.