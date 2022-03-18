Лавров: Украина готовила захват ДНР и ЛНР с чудовищным кровопролитием

Украина, которая не смогла реализовать Минские соглашения, вела подготовку к захвату территорий ДНР и ЛНР. Об этом рассказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу RT. Он подчеркнул, что Киев готовил полномасштабное и кровопролитное вторжение на Донбасс.

Они, не сумев реализовать Минские соглашения, подготовили план Б. Речь идёт о захвате потерянных территорий с чудовищным кровопролитием, с эскалацией того, что они делали с гражданским населением на протяжении восьми лет, — отметил глава внешнеполитического ведомства.

Лавров отметил, что найдены документы Генштаба Украины. В них подтверждается, что Киев готовился напасть на Донбасс.

Ранее в своём интервью Лавров сообщил, что Москва хочет получить гарантии безопасности, которые будут общими для России, Украины и всей Европы. Он отметил, что цель спецоперации РФ — демилитаризовать Украину, чтобы с украинской территории не исходила угроза.

В настоящее время Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. О её начале 24 февраля объявил в телеобращении президент РФ Владимир Путин. Целью операции глава государства объявил «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».