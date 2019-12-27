https://static.news.ru/photo/f450d7a2-2886-11ea-839e-fa163e074e61_660.jpg Сергей Лавров Фото: MID_RF/twitter.com

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что у России нет ни стимулов, ни желания восстанавливать формат «Большой восьмёрки». «Двадцатку», а также объединения БРИКС и ШОС, в которых участвует Россия, глава МИДа назвал «важными опорами более справедливой и демократичной многополярной архитектуры мироустройства».

Россия не имеет ни стимулов, ни желания для реставрации данного формата. В ходе моего визита в США этот вопрос не обсуждался и в российско-американской повестке сейчас не фигурирует, — заявил РИА Новости Лавров.

По его словам, «Группа семи», созданная ещё в эпоху холодной войны, больше не отвечает современным реалиям, так как в её работе не принимают участие «новые мировые центры», без которых невозможно справиться с вызовами и угрозами современности.

Не случайно, что сегодня обсуждение многих ключевых вопросов успешно ведётся именно в рамках «Группы двадцати», — считает Лавров.

Как писал NEWS.ru, в Палату представителей США проект резолюции против восстановления формата «Большой восьмёрки» с участием РФ внёс член Демократической партии Альбио Сайрес. В тексте законопроекта указано, что Палата представителей призывает всех лидеров G7 выступить против возвращения России в «восьмёрку». Автор декларации выдвинул ряд условий, при которых Москва может участвовать в G8. Прежде всего речь идёт о Крыме. Сайрес указал в заявлении, что Палата представителей «осуждает агрессивные действия России на Украине. В них входят и «незаконная оккупация Крыма и продолжающаяся дестабилизация востока Украины».