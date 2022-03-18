Лавров заявил, что США «держат за руку» украинских делегатов на переговорах

США «держат за руку» украинских делегатов на переговорах с Россией, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Дипломат уточнил, что под данной формулировкой он подразумевает контроль со стороны Соединённых Штатов, которые не позволяют Киеву ответить согласием на минимальные требования, выдвигаемые со стороны Москвы, пишет «Интерфакс».

Мы всегда были за дипломатическое решение любых проблем, и по ходу боевых действий, когда Зеленский предложил переговоры, наш президент согласился, переговоры идут. Хотя украинская делегация, по большому счёту, начала их с отбывания номера, как говорится, но потом какой-то диалог наладился, хотя постоянно чувствуется, что украинскую делегацию держат за руку, скорее всего американцы, не позволяя соглашаться на те требования, которые, я считаю, абсолютно минимальны, - заявил Лавров.

Министр подчеркнул, что, несмотря на все сложности, переговорный процесс движется своим чередом.

Ранее помощник президента РФ Владимир Мединский сообщил, что главы стран России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский смогут встретиться только в том случае, если они подтвердят согласованный переговорными командами и профильными ведомствами документ между странами.

Переговоры российской и украинской делегаций по урегулированию ситуации на Украине будут продолжены в течение 17 марта, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он добавил, что делегаты из РФ во главе с Мединским готовы работать круглые сутки, но украинская сторона не демонстрирует такого рвения.