Лавров заявил, что Россия и ОАЭ обсуждают производство «Спутник V»

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Власти России и ОАЭ обсуждают возможность лицензионного производства российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» в стране, заявил в ходе пресс-конференции глава МИД РФ Сергей Лавров.

Такое заявление было озвучено по итогам переговоров с министром иностранных дел ОАЭ Абдаллой бен Зейд аль-Нахайяном.

В Эмиратах сейчас начинается третья фаза клинических испытаний вакцины «Спутник V», обсуждается возможность лицензионного производства этой вакцины, — отметил Лавров, слова которого приводит РИА Новости.

Глава МИД РФ также добавил, что у России и ОАЭ развивается тесное сотрудничество по борьбе с пандемией COVID-19.

В России в настоящее время зарегистрированы две вакцины от коронавируса — «Спутник V» (разработана в центре имени Гамалеи) и «ЭпиВакКорона» (создана специалистами центра «Вектор»). В ближайшее время должна быть зарегистрирована третья вакцина, разработанная Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова. Кроме того, в центре «Вектор» начата работа ещё над тремя препаратами: на основе вируса гриппа A, вируса везикулярного стоматита и вируса кори. Еврокомиссия обещает максимально быстро принять все необходимые решения для допуска проверенных в Европейском агентстве по лекарственным средствам (ЕМА) вакцин от коронавирусной инфекции на рынок ЕС.

Ранее NEWS.ru писал, что Куба предложила России совместно изучать и проводить клиническую апробацию препаратов от COVID-19. Об этом заявил первый замглавы Минздрава РФ Игорь Каграманян.

Чиновник добавил, что данную инициативу планируется обсудить на межправительственной российско-кубинской комиссии в Гаване.