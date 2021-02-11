Лавров заявил, что Россия готова к разрыву отношений с Евросоюзом

https://static.news.ru/photo/c3be1762-6d04-11eb-b0d6-96000091f725_660.jpg Фото: pixabay.com

Россия готова к разрыву отношений с Европейским союзом, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

По его словам, это может произойти, если российская сторона ещё раз увидит, как уже было не раз, что в каких-то областях вводятся ограничения, из-за которых возникают риски для отечественной экономики, в том числе в наиболее чувствительных сферах.

Мы не хотим изолироваться от мировой жизни, но надо быть готовым к этому. Хочешь мира — готовься к войне, — сказал российский министр в эфире YouTube-канала «Соловьёв Live».

Ранее NEWS.ru писал, что ЕС может ввести запрет на въезд и заморозить активы «союзников» президента РФ Владимира Путина в феврале, после того как Франция и Германия заявили о готовности пойти на этот шаг.

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель был с визитом в Москве 4–6 февраля. По итогам поездки он констатировал, что у российской стороны отсутствует интерес к нормализации отношений с ЕС. Он также выразил сожаление, что власти страны не захотели использовать эту возможность для начала конструктивного диалога.

Боррель допустил, что инициирует новые санкции в отношении РФ. Он заявил Европарламенту, что может воспользоваться соответствующим правом. Он анонсировал обсуждение новых санкций и других мер сдерживания на встрече глав МИД стран Евросоюза. Она запланирована на 22 февраля.