Лавров заявил, что РФ примет любое решение Белоруссии по общению с народом

https://static.news.ru/photo/c24ae210-e53d-11ea-b1ad-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Россия примет любое решение Белоруссии по тому, как стоит общаться со своим народом. С таким заявлением 23 августа выступил глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Руководитель ведомства также высказался относительно ситуации, которая продолжает развиваться на территории Белоруссии. Он отметил, что положение в стране начинает нормализовываться. Однако, подчеркнул министр, не всем это нравится. По мнению Лаврова, есть люди, которым нормальное и мирное течение событий в Белоруссии не по душе. Они хотят сделать его насильственным, спровоцировать кровопролитие и перевести всё в «украинский сценарий».

Кроме того, дипломат прокомментировал возможную конституционную реформу в Белоруссии. Он сказал, что этот шаг может помочь в сложившейся ситуации. Однако Россия исходит из того, что никаких рецептов другим странам навязывать не надо.

Лукашенко не раз высказывался в последнее время в ходе своих встреч с рабочими коллективами за диалог, в том числе важнейшее предложение и диалог о реформе конституции. И нам кажется, это тот самый путь, который весьма перспективен, — цитирует Лаврова ТАСС.

Также глава МИД РФ подчеркнул: народ Белоруссии способен справиться с возникшей ситуацией самостоятельно. Но очень важно, чтобы в процессе не было провокаций. Сейчас же, отметил министр, нет никаких свидетельств того, что протесты проходят с применением силы.

В Белоруссии уже вторую неделю не стихают масштабные акции протеста. Они начались после подведения предварительных итогов голосования на президентских выборах, завершившихся 9 августа. На них, по официальным данным, победил Лукашенко. Однако выходящие на митинги считают, что на выборах верх взяла кандидат от объединённой оппозиции Светлана Тихановская.

Как ранее передавал NEWS.ru, 21 августа Сергей Лавров и министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей в ходе телефонного разговора обсудили политическую ситуацию в республике.

Политики рассмотрели различные инициативы, которые выдвигают западные страны относительно действий администрации Белоруссии.