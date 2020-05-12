Лавров заявил, что РФ готова обсудить с США вопросы исторической памяти

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что российская сторона найдет формат диалога во взаимодействии с США, в рамках которого обсудит с Вашингтоном вопросы исторической памяти.
Сообщение Белого дома о том, что победу над нацизмом в годы Второй мировой войны одержали исключительно Штаты и Великобритания, он назвал «прискорбной историей»,
Это результат обработки общественного сознания, включая, как выясняется, и сознания политиков, — сказал Лавров журналистам.
Он отметил, что, к сожалению, структуры, которая занималась бы подобными вопросами, нет.
Но найдем с американцами формат, в рамках которого можно будет эти вопросы поставить и послушать, как они оценивают нынешнюю ситуацию, — подытожил министр.
Ранее NEWS.ru писал о том, что Белый дом, исключив СССР из списка победивших нацизм стран, совершил грубую ошибку, считает ветеран Второй мировой войны Фрэнк Кон.
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