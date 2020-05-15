Лавров заявил, что после победы над COVID прежней «свободы» уже не будет

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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выразил уверенность, что даже после завершения пандемии коронавирусной инфекции мир вряд ли сможет вернуться к прежней «свободе».

Такой свободы, которая существовала до сих пор, я не ожидаю. Будут какие-то меры, которые основаны на выводах из нынешней ситуации, — сказал в интервью РБК Лавров.

Глава российского МИД сообщил, что снятие ограничений, введённых в рамках противодействия пандемии, будет происходить постепенно и восстановление мировых связей во всех сферах деятельности займёт довольно продолжительное время. Но даже, когда будут сняты все ограничения и одобрены вакцины, «такой абсолютно свободной системы общения, которая существовала до сих пор, уже не будет», подчеркнул Лавров.

Как писал NEWS.ru, ранее Сергей Лавров заявил, что пандемия коронавирусной инфекции нового типа приведёт к разнообразным последствиям во многих областях. В частности, они затронут сферу военно-политической безопасности. По словам министра, на эту проблему должны обратить внимание лидеры «пятёрки» постоянных членов Совбеза ООН, так как вопросы военной безопасности входят в компетенции Совета. Последствия будут наблюдаться также в сфере экономической и экологической безопасности, и в гуманитарной сфере, подчеркнул глава МИД РФ.