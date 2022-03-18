Лавров назвал фикцией консенсус в НАТО и ЕС по антироссийским санкциям

Консенсус в НАТО и Евросоюзе по санкциям — фикция, считает министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. По его словам, европейские коллеги при личных встречах с ним высказывались против вводимых в отношении России рестрикций, а это, по заявлению главы ведомства, противоречит понятию консенсуса, пишет РИА Новости.

Мы исходим из того, что наши друзья — это равные нам люди, государства и страны и партии политические. В отличие от западных структур, где демократии маловато. Да, там придумали консенсус в НАТО и Евросоюзе, но этот консенсус — фикция, — заявил министр.

Лавров утверждает, что начиная с 2014 года ЕС вводил новые пакеты санкций каждые полгода. Дипломат упрекнул европейских коллег в том, что они не могут принять самостоятельного решения и высказаться против санкционных ограничений.

Я сказал одному, что консенсус означает, что если хотя бы один против, то решения нет. Если ты против, то скажи об этом. Это такая круговая порука, — подчеркнул Лавров.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предложил Европейскому союзу полностью прекратить торговые отношения с Россией. Он призвал европейских лидеров заблокировать водные и сухопутные пути отправки российских товаров.

15 марта стало известно, что ЕС ввёл в действие четвёртый пакет перcональных и экономических санкций из-за ситуации на Украине. Под ограничения попали бизнесмены, в том числе Роман Абрамович, а также глава Первого канaла Константин Эрнст.