Лавров заявил, что Чехия не сообщила о задержании россиянина в Праге
Андрей Кузнецов
Андрей Кузнецов
13:51, 13 сентября 2021
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Чехия ещё не сообщила России о задержанном в Праге россиянине и о предъявленных ему обвинениях. Его слова приводит РИА Новости.
Лавров добавил, что Россия направила в Чехию запросы с просьбой разъяснить обстоятельства задержания гражданина России.
Нет, по крайней мере, на момент, когда я приехал на эти переговоры, чешская сторона не информировала. Направлены соответствующие запросы по линии посольства РФ в Чехии и официальный запрос по линии Следственного комитета. Мы хотим понять, что инкриминируется нашему гражданину, — сказал Лавров.
Он предположил, что это может быть борьбой с неонацистами в виде «добровольческих батальонов», которые признаны незаконными даже на Западе.
Глава МИД также надеется, что Чехия будет соблюдать законность процедур в отношении задержанного и не станет реагировать на политические провокации.
Ранее стало известно, что в аэропорту Праги задержали активиста Александра Франчетти, который поддерживал присоединение Крыма к России. Его задержали по ордеру, выданному Украиной. Франчетти обвиняют в участии в «российской оккупации Крыма».
Украина запросила выдачу задержанного. Отмечается, что задержание стало результатом согласованных действий украинских и чешских правоохранителей.