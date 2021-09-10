Лавров заявил, что Чехия не сообщила о задержании россиянина в Праге

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Чехия ещё не сообщила России о задержанном в Праге россиянине и о предъявленных ему обвинениях. Его слова приводит РИА Новости.

Лавров добавил, что Россия направила в Чехию запросы с просьбой разъяснить обстоятельства задержания гражданина России.

Нет, по крайней мере, на момент, когда я приехал на эти переговоры, чешская сторона не информировала. Направлены соответствующие запросы по линии посольства РФ в Чехии и официальный запрос по линии Следственного комитета. Мы хотим понять, что инкриминируется нашему гражданину, — сказал Лавров.

Он предположил, что это может быть борьбой с неонацистами в виде «добровольческих батальонов», которые признаны незаконными даже на Западе.

Глава МИД также надеется, что Чехия будет соблюдать законность процедур в отношении задержанного и не станет реагировать на политические провокации.

Ранее стало известно, что в аэропорту Праги задержали активиста Александра Франчетти, который поддерживал присоединение Крыма к России. Его задержали по ордеру, выданному Украиной. Франчетти обвиняют в участии в «российской оккупации Крыма».

Украина запросила выдачу задержанного. Отмечается, что задержание стало результатом согласованных действий украинских и чешских правоохранителей.