Лавров: Запад пытается маргинализировать Россию и остановить её рост

Запад пытается всеми силами маргинализировать Россию и остановить её развитие, заявил в интервью RT министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Он подчеркнул, что на Москву оказывается беспрецедентное давление.

То, что мы наблюдаем сейчас на Украине, — это квинтэссенция западного стратегического курса, а именно, маргинализировать, её сдержать, положить конец развитию России, а также низвести роль России к нулю в мировой политике, экономике, спорте, искусстве, торговле, науке, образовании. И мы наблюдаем сейчас беспрецедентные шаги, которые предпринимают наши западные коллеги, — подчеркнул глава внешнеполитического ведомства.

Он добавил, что Европа практически прекратила попытки отстаивать свою независимость перед Соединёнными Штатами.

Ранее Лавров заявил, что эскалация конфликта на Украине стала следствием того, что западные страны не захотели урегулировать кризис мирным путём. По его словам, российские усилия по дипломатическому решению ситуации, которое бы также принимало во внимание интересы Москвы, игнорировались в течение многих лет.

В настоящее время Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. О её начале 24 февраля объявил в телеобращении президент РФ Владимир Путин. Целью операции глава государства объявил «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».