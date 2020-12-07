Лавров: Запад пытается дискредитировать ООН

https://static.news.ru/photo/749fa066-3937-11eb-a355-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что Запад пытается всячески дискредитировать ООН либо «подчинить своей воле».

Об этом глава российского МИД заявил на заседании попечительского совета и Общего собрания Российского совета по международным делам в режиме видеоконференции. По его мнению, западные страны выдвигают «пресловутую концепцию „миропорядка, основанного на правилах“». При этом правила, по словам Лаврова, выдумываются на ходу.

Евросоюз создаёт правила в своём узком кругу, не удосуживаясь обращаться в универсальные органы, которые созданы под эгидой ООН. Эти органы, которые сейчас переживают непростые времена, Запад пытается всячески дискредитировать, — сказал министр.

Он отметил, что также западные страны пытаются подчинить ООН своей воле путём «приватизации» секретариатов. А когда это не получается, Запад выносит соответствующую тему за пределы структур ООН, «за пределы универсальных конвенций».

Ранее NEWS.ru писал о том, что постпред Украины при ООН Сергей Кислица на торжественном заседании Генассамблеи в память о жертвах Второй мировой войны представил свою версию трагедии XX века. По его словам, Адольф Гитлер «разработал план войны совместно с советским лидером Иосифом Сталиным».