Лавров: Запад использовал Зеленского, чтобы пойти против минских соглашений

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о том, что Запад намеренно воспользовался президентом Украины Владимиром Зеленским против России, чтобы пойти наперекор минским соглашениям, передаёт ТАСС. Он подчеркнул, что всерьёз воспринимать заявления главы украинского государства не стоит, потому что он постоянно меняет свою точку зрения.

Запад воспользовался Зеленским против России, чтобы игнорировать минские соглашения, — заявил он.

По словам главы МИД РФ, верить на слово украинскому лидеру не стоит, потому что он постоянно меняет свою точку зрения.

Ранее японские аналитики рассказали о том, что американские военные компании получают выгоду из ситуации на Украине, поэтому, по мнению экспертов, США могут намеренно затягивать конфликт. Так, по данным японского издания, с начала конфликта, с января по март, стоимость акций корпорации Lockheed Martin выросла на 30%, аналогичная динамика наблюдается и у других компаний. Также согласно источникам издания, США оказывали военную помощь Украине ещё до начала спецоперации России. Так, в прошлом году Киев получил от Вашингтона на военные цели $650 млн.

15 апреля Зеленский заявил, что Украина была готова к спецоперации, которую развернула Россия на территории его страны. По его словам, Киев давно готовился к столкновению с «одной из самых многочисленных армий в мире», поэтому стремился попасть в НАТО. Он добавил, что о поставках оружия с некоторыми странами Киев договаривался ещё в декабре и январе.