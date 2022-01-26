Лавров: Запад должен обеспечить выполнение Киевом Минских соглашений

Запад должен выполнить своё обещание и обеспечить выполнение украинской стороной минских соглашений, которые Киев продолжает саботировать. Позиция Москвы в этом вопросе однозначна. Об этом заявил глава МИД России Сергей лавров, комментирую предложение вице-спикера Совфеда Андрея Турчака о поставках вооружений Донбассу, сообщает РИА Новости.

Министр напомнил, что западные кураторы украинского режима неоднократно обещали России добиться выполнения Киевом его обязательств, предусмотренных в Минских соглашениях. Прежде всего, касающихся особого статуса Донбасса.

Исхожу из того, что это обязательство на западе лежит и он должен обеспечить выполнение Киевом минских соглашений, тогда все вопросы отпадут, — сказал Лавров.

Ранее Турчак заявил, что Россия должна поддержать самопровозглашённые республики Донбасса путем поставки отдельных видов вооружений. Это необходимо для повышения их обороноспособности и сдерживания готовящейся Киевом агрессии, который получает военную помощь от стран Запада.

Его инициативу оценил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Он подчеркнул, что речь может идти только о предоставлении ДНР и ЛНР оборонительного вооружения. Он отметил, что в регионе проживает свыше 700 тысяч российских граждан и РФ «не может их бросить».