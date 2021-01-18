Лавров: Япония не сможет избежать контроля США над системами ПРО

Фото: MFA Russia/Global Look Press

Пхеньян не предпринимает никаких действий по эскалации ситуации на Корейском полуострове. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Он считает, что между КНДР и США, а также между Северной и Южной Кореей существуют трудности, но стороны ничего не предпринимают против друг друга в военной сфере.

Мы исходим из того, что стороны по-прежнему воздерживаются от каких-либо резких практических шагов в военной сфере, которые вели бы к эскалации напряжённости вокруг Корейского полуострова, — заявил министр на пресс-конференции....