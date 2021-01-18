Лавров: Япония не сможет избежать контроля США над системами ПРО

Токио не удасться избежать американского контроля над системами Противоракетной обороны (ПРО) при закупке соответствующих комплексов. Так считает министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Соответствующее заявление глава МИД РФ сделал на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2020 году.
По ПРО японские коллеги нас заверяют, что они просто купят соответствующие системы, но будут контролировать их сами, что американцы не будут иметь отношения к управлению этими системами. При всем уважении к нашим японским друзьям это сделать невозможно. Не получится уйти от американского контроля, — сказал Лавров, слова которого приводит ТАСС.
При этом Лавров затронул тему и манёвров между РФ и КНР. Он заявил, что военные учения призваны обеспечить боеготовность авиации, которая защищает границы РФ и КНР. Учения не направлены против Японии.