Лавров выступил за снижение градуса политизации ЮНЕСКО

https://static.news.ru/photo/b8fdbd54-281d-11eb-b1fd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Panoramic/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Снижение градуса политизации ЮНЕСКО, который сдерживает эффективность организации, в интересах всех её членов. Об этом глава МИД РФ Сергей Лавров написал в статье, посвящённой 75-летию ЮНЕСКО.

Необходимо исключить из повестки дня несвойственные для организации вопросы территориальной целостности и суверенитета, вывести за скобки саму возможность сведения счётов между государствами на площадке всемирного форума, — отметил министр.

По его словам, вызывают сожаление постоянные попытки продвижения в ЮНЕСКО политически ангажированных и конъюнктурных проектов, противоречащих принципам консенсуса, инклюзивности и диалога, которые являются традиционными для организации.

Лавров добавил, что ЮНЕСКО временами следует проявлять твёрдость в ситуациях, связанных с грубыми нарушениями её принципов и идеалов. В качестве примеров он привёл ситуации с русским языком в Латвии и на Украине, а также случаи ограничения свободы слова и давления на российские СМИ в прибалтийских республиках и некоторых странах Запада.

ЮНЕСКО — специализированное учреждение Организации Объединённых Наций (ООН) по вопросам образования, науки и культуры. Было создано 16 ноября 1945 года. Его цели состоят в содействии по укреплению мира и безопасности за счёт расширения сотрудничества государств и народов, обеспечения справедливости и соблюдения законности, всеобщего уважения прав и основных свобод человека, провозглашённых в Уставе ООН. В настоящее время в организации насчитывается 193 государств-членов, два государства-наблюдателя и 10 ассоциированных членов — территорий, не несущих ответственность за внешнюю политику.

Ранее NEWS.ru писал, что Лавров заявил о привлечении ЮНЕСКО к восстановлению памятников в Нагорном Карабахе и обеспечения уважительного отношения к ним.