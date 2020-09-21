Лавров выступил на сессии Генассамблеи ООН от лица ОДКБ

https://static.news.ru/photo/290f6272-fa99-11e9-bc64-fa163e074e61_660.jpg Сергей Лавров Фото: MFA Russia/Global Look Press

Глава МИД России Сергей Лавров выступил на неделе высокого уровня сессии Генассамблеи ООН. В видеообращении от лица стран ОДКБ он заявил, что мир устал от разъединительных линий.

По его словам, вооружённые конфликты, международная преступность и новые вызовы, включая пандемию коронавируса, требуют наращивания всесторонней взаимопомощи и сотрудничества, сообщает РИА Новости.

Нарастающая разобщенность мирового сообщества из года в год мешает странам реагировать на глобальные проблемы. Такие ситуации порой связаны с нежеланием некоторых стран считаться с интересами других государств, отметил Лавров.

Он уверен, что в ход идёт насаждение концепций и стандартов наподобие «миропорядка, основанного на правилах» параллельно с попытками вмешательства во внутренние дела государств. Также применяются односторонние санкции, нарушающие прерогативы Совбеза ООН, проявляется нетерпимость и ненависть.

Но естественный ход истории не переломить. Сегодня на международной арене укрепляются новые центры экономического роста, усиливается необходимость в урегулировании вооружённых конфликтов исключительно мирными средствами, возрастает взаимозависимость. Мир устал от разъединительных линий, деления государств на «своих» и «чужих», мир требует наращивания всесторонней взаимопомощи и сотрудничества, — подчеркнул глава российского МИД.

Он добавил, что всё более актуальными становятся цели, которые были сформулированы 75 лет назад при создании ООН. Поэтому ООН должна оставаться эффективной структурой, ведущей слаженную работу в строгом соответствии с уставом.

Лавров назвал урегулирование конфликтов исключительно мирными, политико-дипломатическими средствами одной из главных задач мирового сообщества. Его приоритетом должно оставаться расширение сотрудничества в борьбе с терроризмом, отметил дипломат.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Москва пытается вернуться к разделению сфер влияния в мире. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. Он записал видеообращение, посвящённое 75-летию Генеральной Ассамблеи ООН, создание которой, по словам украинского лидера, является символом того, что человечество выучило трагический урок Второй мировой войны. При этом Зеленский подчеркнул, что ситуация в Донбассе и вхождение Крыма в состав РФ показали, что урок не был усвоен.