https://static.news.ru/photo/a345d572-d3ba-11e9-9cd2-fa163e074e61_660.jpg Сергей Лавров Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что во время его переговоров с главой США Дональдом Трампом в 2017 году никаких государственных «или даже негосударственных» секретов ему никто не передавал.

Таким образом дипломат прокомментировал заявления западных СМИ о возможном раскрытии президентом США информации о боевиках «Исламского государства» (террористическая организация, запрещена в РФ) в Сирии, пишет « Интерфакс ».

Кроме того, руководитель ведомства рассказал, что никогда не общался и не был знаком с предполагаемым шпионом Вашингтона в российских структурах власти — Олегом Смоленковым.

Я его никогда не видел, никогда с ним не встречался, не следил ни за его карьерой, ни за его передвижениями, и слухи я не хочу комментировать, тем более, что, как я уже сказал, с этим человеком никогда не общался, — резюмировал Лавров.

10 сентября пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков подтвердил, что Олег Смоленков несколько лет назад работал в администрации главы РФ, но его уволили внутренним распоряжением. По версии американских СМИ, гражданин работал на спецслужбы США.

Заокеанские журналисты также предположили, что Смоленков мог занимать должности в посольстве РФ в США и в кабмине РФ.

Ранее News.ru сообщал, что в Управлении делами президента прокомментировали сообщение «об эвакуации из России шпиона США». Там отметили — названный информатор ЦРУ не был сотрудником российского ведомства.