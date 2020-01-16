Исполняющий обязанности министра иностранных дел Сергей Лавров во время встречи в филиале МГИМО в Ташкенте ответил вопрос о своей возможной должности в новом правительстве.
По его словам, все годы службы он не просто занимал «какие-то должности», а честно исполнял свои обязанности.
Продолжаю это делать и сейчас, —
цитируетЛаврова РИА Новости.
Ранее NEWS.ru писал, что 15 января кабинет министров России в полном составе ушёл в отставку. Члены правительства продолжают временно исполнять свои обязанности до формирования нового кабмина.
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