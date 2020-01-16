https://static.news.ru/photo/cb2ac838-3853-11ea-8817-fa163e074e61_660.jpg Сергей Лавров Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Исполняющий обязанности министра иностранных дел Сергей Лавров во время встречи в филиале МГИМО в Ташкенте ответил вопрос о своей возможной должности в новом правительстве.

По его словам, все годы службы он не просто занимал «какие-то должности», а честно исполнял свои обязанности.

Продолжаю это делать и сейчас, — цитирует Лаврова РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что 15 января кабинет министров России в полном составе ушёл в отставку. Члены правительства продолжают временно исполнять свои обязанности до формирования нового кабмина.