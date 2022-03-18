Лавров высказался о срыве антироссийского проекта Запада

Россия смогла сорвать направленный против неё проект коллективного Запада, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Начало спецоперации российских военных на Украине предотвратило начало захвата Донбасса украинской стороной, которой руководят из стран Запада, передаёт РИА Новости.

Лавров напомнил также о переданных западным странам предложениях о гарантиях безопасности, которые подготовила Москва, но по теме Украины и НАТО там отказались вести переговоры.

На этом фоне, когда начались обстрелы уже явно подготовительные к боевым действиям на Донбассе, у нас не было другого выхода для защиты русских людей на Украине. Мы признали ДНР и ЛНР, подписали с ними договор о взаимопомощи и в ответ на их просьбу президент поручил осуществить специальную военную операцию, — подчеркнул министр.

Он отметил, что в ходе предпринятой операции стали подтверждаться худшие опасения по поводу планов украинского руководства.

Я уверен, что вы знаете о том как в ходе этой операции подтвердились худшие опасения относительно тех планов, которые вынашивались и которые удалось предотвратить нашей военной операцией — планов по захвату Донбасса, и знаете о вскрытых фактах наличия очень опасной военно-биологической программы, которую Пентагон осуществлял во многих городах Украины, — подчеркнул он.

Минобороны России ранее обнародовало документы Пентагона, датированные 6 марта 2015 года и подтверждающие участие американских военных в финансовой поддержке биологических проектов на Украине. По данным российских экспертов, соглашение о совместной работе было заключено между США и Минздравом Украины. В лабораториях, расположенных в Киеве, Одессе, Львове и Харькове, работали в том числе американские специалисты. Общий объём финансирования таких биолабораторий на Украине составил $32 млн.