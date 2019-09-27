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Глава МИД РФ Сергей Лавров раскритиковал действия Вашингтона, отказавшего в выдаче виз представителям российской делегации на мероприятиях ООН. Об этом он заявил на встрече с госсекретарем США Майком Помпео.

Обращено внимание на неприемлемость американских действий по отказу российским представителям в визах на многосторонние мероприятия в рамках ООН, а также для двустороннего диалога, — цитирует Лаврова « Интерфакс ».

Как писал News.ru, ранее сенатор Константин Косачев заявил, что 10 участников делегации из РФ не получили визы в США для участия в работе Генеральной Ассамблеи ООН. Ими оказались российские чиновники, попавшие под американские санкции.

После этого зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа предложил запретить розыгрыш американских грин-карт. Затем Сергей Лавров также обещал, что Москва подготовит ответ Вашингтону.