Лавров выразил недоумение из-за продолжения «истерии» Запада

«Истерия» западных стран касательно якобы готовящегося «вторжения» России на территорию Украины вызывает недоумение, а попытки указывать Москве, как действовать, говорят об отсутствии воспитания, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам российско-бразильских переговоров в формате «2+2», передаёт «Интерфакс». Накануне британская газета Mirror, опубликовавшая вместе с таблоидом Sun материалы о «вторжении» России 16 февраля, признала, что оно не состоялось.

В том, что касается вашего наблюдения за продолжающейся «истерией», конечно, нас это сильно, я бы не сказал забавляет, но вызывает недоумение, глубокое недоумение, — сказал Лавров.

Он добавил, что Запад считает себя вправе диктовать России, как себя вести, что бы страна ни делала на своей территории. По мнению главы российского дипведомства, это говорит об элементарном отсутствии воспитания.

Ранее британская газета Mirror опубликовала статью, констатирующую, что российское «вторжение» не состоялось. Таким образом издание прокомментировало собственный материал о «нападении» Москвы на Украину в ночь на 16 февраля. Вместе с Mirror подобный материал выходил у таблоида Sun.

В статье отмечается, что, согласно источникам разведки США, «вторжение» могло начаться в три часа ночи по киевскому времени, однако этого не произошло. Издание сочло, что атака не состоялась на фоне встречи министров обороны стран НАТО в Брюсселе, назначенной на 16–17 февраля, в ходе которой будет обсуждаться сложившаяся ситуация вокруг Украины.

На публикации отреагировала официальный представитель МИД России Мария Захарова. В своём Telegram-канале она в шутку попросила западные СМИ озвучить даты предстоящих российских «вторжений», чтобы знать, когда планировать отпуск.

После того, как слухи о якобы предстоящем 15 и 16 февраля «вторжении» российских войск на территорию Украины не подтвердились, служба внешней разведки Эстонии озвучила свою версию даты «нападения». По мнению ведомства, это произойдёт в конце февраля. При этом основной причиной, по которой наступление не произошло в даты, «анонсированные» Западом, авторы доклада назвали «неготовность российской армии».