Лавров: ВТС России и Венесуэлы законно

https://static.news.ru/photo/fda2f4e0-9454-11ea-a941-fa163e074e61_660.jpg Сергей Лавров Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Россия и Венесуэла имеют все права, чтобы осуществить военно-техническое сотрудничество. Такое мнение высказал глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров.

Все наши контакты с Венесуэлой, с ее законным правительством осуществляются на легитимной основе, на основе межправительственных документов и договоренностей, которые ратифицированы венесуэльским и российским парламентами и имеют силу закона, — отметил министр в ходе видеоконференции.

Он напомнил, что Любые другие договоренности между соответствующими профильными ведомствами России и Венесуэлы также закрепляются в межправительственном формате. Все документы имеют силу, передаёт «Интерфакс».

Как писал NEWS.ru, о том, что Венесуэле удалось предотвратить морское вторжение колумбийских боевиков со стороны севера, сообщил глава венесуэльского МВД 4 мая. Президент Венесуэлы при этом заявил, что целью нападения было его убийство. В МВД Венесуэлы отметили, что боевики пытались прорваться в страну на быстроходных катерах. Как сообщил глава венесуэльской Национальной конституционной ассамблеи Диосдадо Кабельо, восемь нападавших убиты, двое задержаны. При этом одним из задержанных, по его данным, был агент Управления по борьбе с наркотиками США.

Колумбия при этом также отвергла обвинения Венесуэлы в причастности к попытке морского вторжения.