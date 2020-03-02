https://static.news.ru/photo/8b06aafe-5c81-11ea-8a86-fa163e074e61_660.jpg Сергей Лавров Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров провёл встречу с лидером палестинского движения ХАМАС Исмаилом Ханией.

Состоялась встреча С.В.Лаврова с лидером ХАМАС И.Ханией, — говорится в сообщении представительства РФ при Палестинской национальной администрации, которое было опубликовано в Twitter.

По данным палестинского агентства Maan, политики обсудили «сделку века», которую предложил президент США Дональд Трамп, ближневосточное урегулирование, а также двусторонние отношения. Стороны отметили, что «достигли сближения взглядов по всем трём вопросам».

Согласно Плану ООН 1947 года по разделу Палестины на арабское и еврейское государства, сектор Газа входил в состав территории, выделенной для создания арабского государства. Оно так и не было создано. Сейчас эта территория контролируется организацией ХАМАС, которую Израиль считает террористической.

NEWS.ru писал ранее, что палестинское движение ХАМАС назвало наезд автомобиля на группу военнослужащих в Иерусалиме «ответом» на предложенную Вашингтоном «сделку века».