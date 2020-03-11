https://static.news.ru/photo/389c662a-63b4-11ea-a323-fa163e074e61_660.jpg Сергей Лавров Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил ближневосточное урегулирование с лидером радикальной палестинской организации «Исламский джихад» Зиядом ан-Нахалом. Встреча сторон прошла в Москве.

Как сообщает пресс-служба МИД РФ, в ходе разговора Лавров и ан-Нахал уделили особое внимание складывающейся ситуации на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа. Стороны коснулись темы восстановления палестинского единства на платформе Организации освобождения Палестины. Этот вопрос собеседники сочли необходимым условием для налаживания прямых переговоров с Израилем.

Российский министр ещё раз от имени ведомства и государства постулировал приверженность двугосударственному принципу урегулирования палестино-израильского конфликта. После Лаврова встречу с лидером «Исламского джихада» провёл замминистра Михаил Богданов.

Как сообщал NEWS.ru, 28 января президент США Дональд Трамп обнародовал политическую часть своего плана по урегулированию палестино-израильского конфликта. Инициатива получила неформальное название «Сделка века». План предусматривает «создание» палестинского государства (Вашингтон не признаёт легитимность уже существующего государственного образования) со столицей в Восточном Иерусалиме. Израиль, согласно «Сделке века», должен будет распространить свой суверенитет на территории Иорданской долины, Иудеи и Самарии (Западный берег реки Иордан).