https://static.news.ru/photo/6eeac374-e147-11e9-9c85-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Щербак/ТАСС

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл встречу со своим китайским коллегой Ван И. Переговоры прошли «на полях» саммита Генеральной Ассамблеи ООН.

Лавров отметил, что у него с Ваном сложилась традиция всегда находить время для встреч и обсуждения в рамках международных мероприятий. Российский дипломат подчеркнул, что очень ценит такую возможность.

В ходе встречи министры обсудили вопросы двустороннего стратегического партнёрства, передаёт ТАСС .

Ранее News.ru писал, что встреча Лаврова и госсекретаря США Майкла Помпео началась в Нью-Йорке. Дипломаты проведут переговоры «на полях» саммита Генеральной Ассамблеи ООН.