Лавров встретился с главами МИД Азербайджана и Армении

https://static.news.ru/photo/6023d81a-138e-11eb-ba64-fa163e074e61_660.jpg Джейхун Байрамов и Сергей Лавров Фото: mid.ru

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл переговоры со своими коллегами из Азербайджана и Армении Джейхуном Байрамовым и Зограбом Мнацаканяном.

Встречи проходили 20 и 21 октября. Таким образом в российском ведомстве развили телефонные разговоры президента РФ Владимира Путина с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном, говорится на сайте российского МИД.

В ходе переговоров обсуждались неотложные вопросы, связанные с реализацией ранее достигнутых договорённостей о прекращении огня в зоне нагорнокарабахского конфликта и создании условий для его устойчивого урегулирования, — отмечается в сообщении ведомства.

Как ранее писал NEWS.ru, в середине октября в Москве состоялась трёхсторонняя встреча глав МИД РФ, Армении и Азербайджана. Её итогом стала договорённость о гуманитарном перемирии в Нагорном Карабахе, которая вступила в силу с 18 октября. Однако боевые действия в регионе продолжаются до сих пор.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии.