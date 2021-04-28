Лавров вспомнил об эрцгерцоге Фердинанде после обвинений Болгарии

https://static.news.ru/photo/6f80207a-a817-11eb-8e55-96000091f725_660.jpg Сергей Лавров Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя заявление властей Болгарии о причастности группы россиян к взрывам на оружейных складах, вспомнил об эрцгерцоге Франце Фердинанде, убийство которого стало формальным поводом для начала Первой мировой войны. Об этом сообщает РИА Новости.

Хорошо ещё, что эрцгерцога Фердинанда пока не мы убили, но судя по всему, к этому идёт, — заявил российский министр на пресс-конференции после переговоров со своим мексиканским коллегой.

Австро-венгерского эрцгерцога Франца Фердинанда убили 28 июня 1914 года, что привело к началу Первой мировой войны.

Ранее власти Болгарии заявили, что шесть россиян причастны к четырём взрывам на оружейных заводах страны, где хранилось оружие бизнесмена Эмилияна Гебрева. Боеприпасы должны были отправить в Грузию и на Украину. Взрывы произошли в период с 2011 по 2020 годы. Также россиян подозревают в покушении на Гебрева, которое произошло в 2015 году.

17 апреля чешские власти сообщили о причастности России к взрывам в деревне Врбетице в 2014 году, где хранилось оружие. Оказалось, что оно также принадлежало Гебреву и должно было уйти в Болгарию. Сам торговец оружием признался, что поставлял снаряды на Украину. Его компания ЕМКО подписала контракт на поставки артиллерийских боеприпасов украинским военным, но в документах было указано, что оружие предназначено для армии Таиланда, сообщала газета The New York Times.

Глава СВР Сергей Нарышкин назвал обвинения Чехии в причастности России к взрывам убогой ложью, которая рассчитана на людей с недостаточно высоким уровнем интеллектуального развития.