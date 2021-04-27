Лавров: войны в Донбассе с Украиной можно и нужно избежать

https://static.news.ru/photo/b56f77c6-de81-11ea-ad6c-fa163e074e61_660.jpg Сергей Лавров Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Войны в Донбассе с Украиной можно и нужно избежать. Об этом в интервью РИА Новости заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Если это зависит от нас и от ополченцев, насколько мы можем понимать их принципиальные подходы, то войны можно и нужно избежать, — сказал российский дипломат.

Так он прокомментировал вероятность войны в регионе, с учётом того, что около полумиллиона местных жителей там получили гражданство РФ.

При этом Лавров отказался гадать, какие намерения в этом отношении имеет украинская сторона и непосредственно президент Владимир Зеленский.

По внешним признакам главное для него — это удержаться у власти, и он готов платить любую цену, включая потакание неонацистам и ультрарадикалам, которые продолжают объявлять ополченцев Донбасса террористами, — отметил министр.

Военная операция на юго-востоке Украины началась в апреле 2014 года, после того, как часть территорий Донецкой и Луганской областей отказались признавать новое руководство страны, пришедшее к власти в результате госпереворота. По данным ООН, жертвами конфликта стали порядка 13 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский считает необходимым создать ещё один формат переговоров по Донбассу с «мощными игроками». По его мнению, это может быть расширение «нормандского формата» (Германия, Россия, Украина, Франция), отдельный, параллельный формат с другими странами.