https://static.news.ru/photo/39dad286-3913-11ea-9503-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

И.о. министра иностранных дел России Сергей Лавров вновь заявил, что после отставки кабмина продолжает исполнять свои обязанности.

Мне поручили три дня назад исполнять обязанности, я исполняю, — цитирует главу ведомства ТАСС.

По его словам, все годы службы он не просто занимал «какие-то должности», а честно работал.

Ранее NEWS.ru писал, что 15 января кабинет министров России в полном составе ушёл в отставку. Члены правительства продолжают временно исполнять свои обязанности до формирования нового кабмина.