Лавров в Москве проведёт переговоры с главой МИД Сирии

https://static.news.ru/photo/47987294-3fab-11eb-bec3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Michal Dolezal/CTK/Global Look Press

Глава МИД РФ Сергей Лавров 17 декабря в Москве проведёт переговоры с сирийским коллегой Фейсалом Микдадом. Об этом сообщается на официальном сайте внешнеполитического ведомства.

В повестке встречи будет обмен мнениями о развитии ситуации в Сирии и вокруг неё, акцент будет сделан на задачах продвижения политического урегулирования. МИД подчёркивает, что исходит из необходимости уважения суверенитета, единства и территориальной целостности Сирийской Арабской Республики. Ведомство заявляет о приверженности праву сирийцев самостоятельно определять будущее страны.

Также планируется обсудить ряд других вопросов, в том числе тех, которые касаются дальнейшего укрепления многоплановых партнёрских связей между РФ и Сирией. Отмечается, что важную роль в этих связях играет Постоянная российско-сирийская комиссия по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

Важное значение имеет тема мобилизации международных усилий для содействия решению острых социально-экономических проблем, являющихся сейчас главным препятствием для нормализации обстановки в САР. Считаем неприемлемым применение в отношении этой страны постоянно ужесточающихся односторонних санкций и политизированных подходов в вопросах оказания гуманитарной помощи, — сказано в сообщении МИД РФ.

Министерство заявляет, что будут обсуждаться перспективы возвращения сирийских беженцев и внутренне перемещённых лиц в места постоянного проживания. Соответственно, будут затронуты и вопросы восстановления разрушенной инфраструктуры.

МИД добавляет, что Москва и Дамаск нацелены на дальнейшее урегулирование противоречий на Ближнем Востоке политико-дипломатическими методами. Будут учитываться законные интересы всех вовлечённых сторон.

Это будет первый рабочий визит Фейсала Микдада в Москву. Он сменил на посту главы МИД Сирии Валида Муаллема, который скончался в ноябре. Российское министерство отмечает, что тем не менее давно знает Микдада как надёжного партнёра и друга РФ.

Как ранее писал NEWS.ru, Минобороны США направило на северо-восток Сирии боевые машины пехоты (БМП) M2A2 Bradley из-за того, что российские военнослужащие проводили патрулирование не в предназначенной для этого зоне. Об этом заявил глава Центрального командования ВС США генерал Кеннет Маккензи.