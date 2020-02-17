https://static.news.ru/photo/d082a8a6-517f-11ea-a06b-fa163e074e61_660.jpg Сергей Лавров Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в выступлении президента Франции Эммануэля Макрона на Мюнхенской конференции прозвучали прагматизм и настрой на диалог с Россией.

Франция проявляет настоящую политическую прозорливость, прагматизм и настрой на диалог. Это прозвучало при всех оговорках, которые президент Макрон сделал относительно своего отношения к санкциям, к России как таковой, — цитирует ТАСС Лаврова.

По словам министра иностранных дел РФ, выступление Макрона было «абсолютно здравым, трезвым, нацеленным на поиск решений, а не на попытки искать виноватых». К тому же Париж выдвинул конкретные предложения по началу диалога по стратегической стабильности с участием Москвы.

Как писал NEWS.ru, Эммануэль Макрон стоит на стороне развития диалога между Парижем и Москвой, который является единственным выходом из кризисных ситуаций. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Таким образом представитель Кремля прокомментировал заявление Макрона о попытках российского вмешательства во французские выборы. Президент Франции при этом заявлял, что не только Москва якобы использует подобные методы. По его словам, в Европе действуют ультраправые американские группы. Политик также «уличил» РФ в поддержке французских евроскептиков и консерваторов.