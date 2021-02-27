Лавров упрекнул СЕ в игнорировании дискриминации русскоязычного населения

https://static.news.ru/photo/189e1e68-79a2-11eb-8f0b-96000091f725_660.jpg Сергей Лавров Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава МИД России Сергей Лавров поздравил генерального секретаря Совета Европы с 25-летием вступления РФ в СЕ. При этом он обратил внимание на то, что СЕ не реагирует должным образом на дискриминацию русскоязычного населения в странах Балтии и на Украине.

Отсутствие надлежащей реакции на такие массовые и долгосрочные нарушения прав человека <...> расшатывает авторитет Совета Европы. Организация, возникшая на руинах Второй мировой войны, не должна равнодушно взирать на проявления исторического ревизионизма и возвеличивание пособников нацистов, — говорится в послании Лаврова, опубликованном на сайте МИД.

Глава российского внешнеполитического ведомства также подчеркнул, что ЕС должен работать без двойных стандартов в интересах всех стран Европы, не допускать превращения Парламентской ассамблеи в арену сведения счётов. Лавров добавил, что необходимо добиваться в деятельности ЕСПЧ свободы от политических и идеологических пристрастий.

Ранее NEWS.ru писал, что председатель столичной фракции консервативной народной партии Эстонии Март Каллас назвал русскоязычных жителей страны человеческим мусором. Таким образом он прокомментировал пост экс-министра иностранных дел Эстонии Урмаса Рейнсалу, который возмутился тем сравнением российских участников несанкционированных акций с защитниками мемориала «Бронзовый солдат».