Лавров: Украина не будет выполнять Минские соглашения, её надо принуждать

Украина не собирается соблюдать Минские соглашения по собственной воле, следовательно, нужно применять какие-либо санкции для того, чтобы заставить её следовать своим обязательствам, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в программе «Москва. Кремль. Путин».

Если Украину <...> оставить наедине с собой, конечно, она ничего не сделает. Её надо заставлять, именно для этого и был создан «нормандский формат», — заявил политик в эфире телеканала «Россия 1».

Также он утверждает, что Франция и Германия, в свою очередь, пренебрегают своими договорными обязательствами. МИД, по его словам, напоминает Парижу и Берлину, что Киев нужно подталкивать к соблюдению Минских соглашений.

Ранее сообщалось, что у главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена возникли серьёзные противоречия друг с другом на встрече в Стокгольме. Спор начался между ними во время обсуждения событий на Украине. «Политики начали обмениваться мнениями в острой форме после того, как разговор зашёл об угрозе „российского вторжения“ на Украину в связи с размещением войск президента Владимира Путина недалеко от границы соседней страны», отмечается в публикации.