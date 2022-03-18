Лавров: Украина может быть крупнейшим биологическим проектом Пентагона

Украина может являться крупнейшим проектом Пентагона по созданию биологических лабораторий, заявил в интервью RT министр иностранных дел России Сергей Лавров. По его словам, такие объекты функционируют во многих уголках планеты, в том числе в странах бывшего СССР.

Украина, возможно, — это крупнейший проект с точки зрения Пентагона, который и распоряжается деятельностью этих лабораторий, — сказал глава внешнеполитического ведомства.

Он добавил, что Соединённые Штаты располагают большим количеством подобных биолабораторий, в том числе и в странах бывшего СССР.

Ранее Минобороны России обнародовало документы Пентагона, датированные 6 марта 2015 года и подтверждающие участие американских военных в финансовой поддержке биологических проектов на Украине. По данным российских экспертов, соглашение о совместной работе было заключено между США и Минздравом Украины. В лабораториях, расположенных в Киеве, Одессе, Львове и Харькове, работали в том числе американские специалисты. Общий объём финансирования этих объектов составил $32 млн.