https://static.news.ru/photo/0ac901e0-2e53-11ea-9c62-fa163e074e61_660.jpg Сергей Лавров Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Убийство главы спецподразделения «Кудс» иранского Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани грубо нарушает международное право. Об этом в телефонном разговоре с госсекретарём США Майклом Помпео заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Лавров подчеркнул, что целенаправленные акции государства — члена ООН по устранению официальных лиц другого государства — члена ООН, к тому же на территории третьего суверенного государства без его ведома грубо нарушают принципы международного права, — говорится в сообщении на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Ранее NEWS.ru писал, что глава спецподразделения «Кудс» иранского Корпуса стражей Исламской революции Сулеймани был убит в ходе спецоперации США во время ракетного обстрела аэропорта Багдада.

В Госдепартаменте США заявили, что Сулеймани убит по распоряжению президента Дональда Трампа с целью предотвращения атак со стороны Ирана. По данным ведомства, генерал «активно разрабатывал планы нападения на американских дипломатов и военнослужащих».

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить за его гибель.