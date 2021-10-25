Лавров удивился вниманию Норвегии к погибшим советским солдатам

Глава МИД РФ Сергей Лавров поблагодарил норвежского министра иностранных дел Анникен Хюитфельд за то, как Норвегия чтит память советских солдат, погибших в годы Великой Отечественной войны. Слова признательности российский дипломат произнёс во время открытия двусторонних переговоров между РФ и Норвегией в Тромсе. Его слова приводит РИА Новости.

По словам Лаврова, внимание и уважение, которые проявляет Норвегия к памяти советских солдат, погибших в этой стране в годы Великой Отечественной войны, поразительно. Он также поблагодарил норвежского министра за оказанный приём.

Надеюсь, что в русле доброй традиции откровенного, доверительного диалога мы сможем сопоставить наши взгляды на то, каким путями сегодня, в этом очень непростом мире, необходимо обеспечивать безопасность независимо от того, какие идеологические предпочтения исповедует та или иная страна, член НАТО или Российская Федерация, — сказал Лавров.

В свою очередь Анникен Хюитфельд заявила, что рада приветствовать российского министра и очень ждёт возможности познакомиться поближе. При этом свою страну глава норвежского МИД назвала надёжным и предсказуемым соседом.

Вы всегда будете знать, на какой позиции мы находимся, несмотря на то что наши страны находятся на разных политических позициях, далеко друг от друга, по некоторым важным политическим вопросам, таким как политика безопасности и права человека, — сказала Хюитфельд.

Она также выразила надежду, что в ходе переговоров удастся наметить дальнейшее сотрудничество двух стран в рамках двусторонних отношений и регионального сотрудничества.

Ранее Лавров заявил о неготовности ЕС к диалогу на равных с Россией.