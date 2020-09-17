Лавров: Тихановская «говорит не своим голосом»

https://static.news.ru/photo/a13c2a48-f90b-11ea-a54b-fa163e074e61_660.jpg Фото: facebook.com/strana888

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская «говорит не своим голосом». Такое мнение высказал глава российского МИД Сергей Лавров.

То, что она говорит не своим голосом, для меня очевидно. Она находится в столице Литвы, которая в первых рядах вместе с нашими польскими коллегами требует смены власти в Белоруссии, — отметил политик в интервью телеканалу RTVI.

По его словам, Тихановская делает противоречивые заявления.

Тихановская делает заявления, которые, конечно же, провоцируют огромное количество вопросов. Она говорила, что у неё вызывает озабоченность, когда Россия и Беларусь имеют тесные отношения. На днях она заявила о том, что призывает силовиков перейти на сторону закона. В её интерпретации это прямое приглашение к измене присяге и по большому счёту измене Родине. Это, наверное, уголовное преступление, — подчеркнул политик.

Лавров добавил, что люди, подсказывающие Тихановской, должны «осознавать свою ответственность». Кроме того, он напомнил, что в Литве Лукашенко называют «нелегитимным президентом», а его соперницу называют «лидером» республики.

Массовые протесты в Белоруссии начались после выборов 9 августа. Они продолжаются по сей день. Десятки тысяч людей участвуют в уличных шествиях, считая итоги голосования сфальсифицированными. Согласно официальным данным Центризбиркома республики, за Лукашенко отдали голоса 80,1% избирателей, а за его главную соперницу Светлану Тихановскую — 10,1%.

После начала митингов был создан Координационный совет оппозиции Белоруссии. Членами его президиума стали семь человек. Шесть из них, кроме нобелевского лауреата по литературе Светланы Алексиевич, в настоящее время либо арестованы, либо находятся за рубежом. Тихановская в целях безопасности уехала в Литву.

Как писал NEWS.ru, в президиуме Совета республики Национального собрания Белоруссии считают, что решение Литвы признать Светлану Тихановскую единственным законным представителем Белоруссии является попыткой вмешаться во внутренние дела страны.