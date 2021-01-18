Лавров: США столкнулись с «дилеммой» в работе соцсетей

https://static.news.ru/photo/0c0497e4-5987-11eb-b42d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rafael Henrique/Keystone Press Agency/Global Look Press

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что США стоят перед выбором — взять ли работу социальных сетей на контроль или же оставить пользователям возможность свободно выражать свои мысли. Об этом министр рассказал на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2020 году.

Дескать, никаких ограничений на свободу их слова. <...> А их слово, выраженное в корпоративных нормативах, оставляет за ними право ограничивать свободу слова других, — сказал Лавров. По его словам, это «серьёзная дилемма».

Министр пожелал американцам сделать для себя собственные выводы и принять решение. Он отметил, что это их страна и «им в ней жить». Также он добавил, что само возникновение подобной дилеммы требует многосторонних решений.

Кроме того, глава российского внешнеполитического ведомства вспомнил «привычки» американской стороны. Он напомнил, что пропагандируемая этим государством демократия не всегда приводит к положительным результатам.

Так Лавров вспомнил о попытке введения такого политического режима в Афганистане, Ираке, Ливии и на Украине. По его словам, эти попытки не привели к улучшению качества жизни людей из обозначенных стран.

Он также напомнил о словах действующего президента США Дональда Трампа о том, что при нём «не будет никаких войн». Российский министр согласился, что боевые действия практически не велись, однако США продолжали вмешиваться в дела других стран. Он подчеркнул, что основное «поле битвы» разворачивается в Сети.

Всё это сопровождается резким повышением могущества социальных сетей и их возможностей, — заключил Лавров.

Ранее NEWS.ru писал, что американские власти грубым образом провалили обязанность предоставлять людям свободный доступ к информации. Это всё от лукавого. Так российский министр иностранных дел Сергей Лавров прокомментировал блокировку аккаунтов действующего президента США Дональда Трампа в социальных сетях.