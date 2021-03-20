Лавров: США сохранили санкционные «инстинкты» Трампа

Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что новая администрация Джо Байдена сохранила подход предыдущего лидера Дональда Трампа по санкциям против России.
В интервью китайским СМИ он выразил мнение, что главным инструментом действий США и Запада в целом на международной арене остаются санкции.
Когда разговор на дипломатическом, политическом уровне приобретает характер ультиматумов и от партнёра ждут исключительно «признания своих ошибок» и согласия на выдвигаемые требования, это не дипломатия, — сказал Лавров.
Он отметил, что западные партнёры России, встречающиеся с отпором, тут же начинают вводить санкции,
Сейчас мы наблюдаем те же «инстинкты», проявляемые уже новой администрацией США, — подвёл итог министр.
Он добавил, что ни к чему хорошему это не приведёт, приведя в пример антироссийские санкции, введённые Евросоюзом.
В рамках беседы с журналистами Лавров также высказался о введении паспортов вакцинации, которые при неправильной организации процесса могут привести к нарушению прав человека, писал NEWS.ru.