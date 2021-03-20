Лавров: США сохранили санкционные «инстинкты» Трампа

https://static.news.ru/photo/b56f77c6-de81-11ea-ad6c-fa163e074e61_660.jpg Сергей Лавров Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что новая администрация Джо Байдена сохранила подход предыдущего лидера Дональда Трампа по санкциям против России.

В интервью китайским СМИ он выразил мнение, что главным инструментом действий США и Запада в целом на международной арене остаются санкции.

Когда разговор на дипломатическом, политическом уровне приобретает характер ультиматумов и от партнёра ждут исключительно «признания своих ошибок» и согласия на выдвигаемые требования, это не дипломатия, — сказал Лавров.

Он отметил, что западные партнёры России, встречающиеся с отпором, тут же начинают вводить санкции, пишет ТАСС. Подобная манера общения «укоренилась в США». Причём начало она берёт ещё со времён администрации Барака Обамы, потом это продолжалось четыре года, когда президент Дональд Трамп руководил Белым домом.

Сейчас мы наблюдаем те же «инстинкты», проявляемые уже новой администрацией США, — подвёл итог министр.

Он добавил, что ни к чему хорошему это не приведёт, приведя в пример антироссийские санкции, введённые Евросоюзом.

В рамках беседы с журналистами Лавров также высказался о введении паспортов вакцинации, которые при неправильной организации процесса могут привести к нарушению прав человека, писал NEWS.ru.