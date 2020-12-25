Лавров: США при Байдене не готовы к принятию коллективных решений

https://static.news.ru/photo/bc472418-4696-11eb-9150-fa163e074e61_660.jpg Сергей Лавров Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что Штаты при новом избранном президенте Джо Байдене не будут готовы подчиняться коллективным решениям, даже если вернутся в те структуры, из которых вышла администрация Дональда Трампа.

По словам Лаврова, есть информация, что новая администрация США будет более предрасположена к возвращению в международные структуры, но существует тенденция, что США не хотят подчинять свои действия коллективным решениям в том случае, «если эти коллективные решения не отражают интересы США на 100%, а таких по определению быть не может».

Министр выступал на встрече с участниками ежегодной научно-образовательной программы Фонда публичной дипломатии им. А. М. Горчакова «Диалог во имя будущего», которая прошла в формате видеоконференции.

Он напомнил, что в разное время США вышли их Парижского соглашения по климату, из Совета по правам человека и из ЮНЕСКО.

Как писал NEWS.ru, американские власти сознательно выбрали политику агрессивного сдерживания и наращивания конфронтации, заявил Лавров 10 декабря. Он напомнил, что спецпредставитель главы Белого дома Маршалл Биллингсли призвал американских политиков не подписывать с Россией и другими странами соглашение о недопустимости ядерной войны. Российский министр назвал такие действия выдвижением конфронтационных идей, а также «показательной философией» Запада.