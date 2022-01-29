Лавров: США могут предать тех, с кем они дружили и сотрудничали

Россия не желает войны с Украиной, а нынешнюю напряжённость нужно устранять дипломатическими способами, заявил посол РФ в Великобритании Андрей Келин в интервью The Sunday Times. Он также исключил вариант опережающего нападения Москвы на украинскую территорию.

Всё против этого, и мы совершенно убеждены, что этот вопрос может и должен быть разрешён дипломатическим путём, через переговоры, — сказал дипломат, отвечая на вопрос, хотят ли в России войны....