Лавров: США могут предать тех, с кем они дружили и сотрудничали
Павел Ермолаев
Павел Ермолаев
13:38, 30 января 2022
Читайте нас в Google Новости
Соединённые Штаты способны ради своей выгоды предать тех, с кем они дружили и сотрудничали, заявил в эфире программы «Воскресное время» на Первом канале министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Вашингтон в своих действиях на международной арене прагматичен, где-то утилитарен. Когда США что-то покажется отвечающим их интересам, они могут предать в известной степени тех, с кем дружили, сотрудничали и кто обеспечивал их позиции в разных регионах мира, — сказал глава внешнеполитического ведомства.
Он напомнил об экс-президенте Египта Хосни Мубараке.
Вашингтон пальцем не пошевелил, когда его арестовали. Хотя он никуда не бежал, оставался в Египте после того, как ушёл с поста. Долгое время его возили в суд в клетке, — подчеркнул Лавров.
Также он привёл в пример другие случаи, когда американцы «руководствовались исключительно своими прагматичными, эгоистичными, интересами».