https://static.news.ru/photo/919760da-3926-11ea-8a5a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Соединённые Штаты хотят втянуть Японию в политику противостояния с Российской Федерацией. Об этом заявил исполняющий обязанности министра иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции, посвящённой итогам 2019 года.

По словам руководителя ведомства, Токио стал частью военной стратегии Вашингтона.

Посмотрите на заявления и решения, которые в рамках этого союза принимаются. Увидите, что США используют его для подтверждения своей линии, что РФ — это противник, — цитирует Lenta.ru политика.

Лавров подчеркнул, что Россия обеспокоена возможностью размещения в Японии систем противоракетной обороны Aegis Ashore американского производства, которые уже были испытаны для запуска ударных крылатых ракет.

Вместе с тем руководитель ведомства добавил, что у Москвы нет подозрений в том, что руководство Японии сейчас «вынашивает какие-то злые умыслы против России».

Ранее NEWS.ru писал, что по предварительной информации, Япония собирается разместить в префектурах Ямагути и Акита к 2023 году два комплекса ПРО Aegis Ashore. Власти надеются, что новое оружие защитит всю территорию государства от возможного удара баллистическими ракетами. На эти цели может уйти до 268 млрд иен (около $2,4 млрд).