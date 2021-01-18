Лавров сравнил отношение Великобритании к ситуациям с Крымом и Фолклендами

https://static.news.ru/photo/19ef9622-5989-11eb-b33b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Michael Fischer/imageBROKER.com/Global Look Press

Разница в отношении британских властей к ситуациям с Фолклендскими (Мальвинскими) островами и Крымом является проявлением двойных стандартов. Об этом в ходе пресс-конференции заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Российский дипломат отметил, что в Соединённом Королевстве в своё время «очень жёстко» настаивали, что жители Фолклендских островов имеют право на самоопределение.

Мы, кстати, напомнили об этом англичанам, когда они взволновались в марте 2014-го по поводу референдума в Крыму. Мы спросили у них: неужели расположенные за 10 тысяч миль от Англии Мальвины имеют роскошь на самоопределение, а крымчанам, которые всю жизнь были в составе нашей страны, в таком праве отказано? Ответ был очень простой: «Это две разные вещи», — сказал Лавров.

Он также подчеркнул, что Москва поддерживает все резолюции Генассамблеи ООН по Фолклендам, в которых говорится о необходимости решать территориальный спор вокруг островов «через диалог».

Фолклендские (Мальвинские острова) расположены в юго-западной части Атлантического океана. Архипелаг состоит из двух крупных островов и более 700 мелких островов и скал. Территориальный спор между Великобританией и Аргентиной вокруг архипелага привёл к вооружённому конфликту в 1982 году, который закончился поражением южноамериканского государства и возвращению островов под контроль Соединённого Королевства.

Как сообщал NEWS.ru, британcкое посольство на Украине будет финансировать проекты, направленные на «реинтeграцию» Крыма и неподконтрольных Киеву территорий в Донбассе в соcтав Украины. На эти цели будет выделено до 10 тыcяч фунтов стерлингов (около 1 млн рублей). В Крыму ответили, что планы Лондона по «реинтеграции» Крыма в состав Украины будут пресечены.