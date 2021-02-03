Лавров сравнил наказание за незаконные акции в России и на Западе

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Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в западных странах гораздо более жестокие законы и наказание за участие в незаконных акциях, чем в России.

В частности, по словам главы внешнеполитического ведомства России, полиция на Западе вправе пресекать любые акции, которые не были согласованы, о которых не было уведомлений или которые в случае уведомления нарушают установленный властями порядок проведения. И санкции за такие акции там «весомее».

В Германии, Франции, Соединённых Штатах, других странах, если демонстранты выходят на проезжую часть и препятствуют нормальному функционированию транспорта, — им грозит несколько лет тюрьмы, многотысячный в евро штраф и прочее наказание, — цитирует его РИА Новости.

Лавров добавил, что при этом полиция разбирается с протестующими гораздо жёстче, чем российские омоновцы с участниками незаконных акций протеста. Также глава МИД предостерёг Запад, заявив, что те, кто принимают вежливые манеры Москвы за проявление слабости, очень сильно ошибаются.

Не в силе Бог, а в правде, — сказал российский министр.

Как писал NEWS.ru, Лавров заявил, что США и другие западные страны пытались использовать сложившуюся в мире ситуацию с коронавирусом для наращивания применения методов давления и вмешательства во внутренние дела других государств.