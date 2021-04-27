Лавров сравнил действия Чехии с поведением шпаны

https://static.news.ru/photo/8d3c7bea-a7f9-11eb-978b-96000091f725_660.jpg Сергей Лавров Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Логика действий чешского правительства похожа на поведение шпаны. Об этом в интервью РИА Новости заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

По словам главы внешнеполитического ведомства, бывший чешский президент Вацлав Клаус говорил, что своим поведением его соотечественники напоминают той-терьера, который лает на большую собаку и надеется, что сильные ребята прикроют его. И политик в качестве последних напрямую называл Великобританию и Соединённые Штаты.

Лавров от себя предложил ещё одну аналогию.

Помните, как в детстве хулиганы ходили, когда смеркалось и видят, если идёт мальчик какой-то беззащитный, говорят — дай 15 копеек. А если не давал 15 копеек, то сзади выходила большая шпана уже, ну и там... Вот примерно такая же логика действий. Это печально, — заметил министр.

Отношения между Москвой и Прагой ухудшились на фоне обвинений в адрес российских спецслужб, которых в Чехии назвали причастными к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Вслед за этим были высланы 18 россиян, а правительство исключило Росатом из числа кандидатов на участие в тендере по строительству энергоблока АЭС «Дукованы».

Москва в ответ выдворила 20 чешских дипломатов, однако глава МИД Чехии Якуб Кулганек потребовал от России вернуть дипломатов обратно. Кремль счёл ультиматум неприемлемым, в итоге обе страны в качестве зеркальных мер приняли решение сократить численность внешнеполитических ведомств до минимально возможного — в буквальном смысле до нескольких человек.

На фоне скандала президент Чехии Милош Земан заявил, что происходящее вокруг истории со взрывами во Врбетице может оказаться игрой спецслужб.

Ранее Лавров назвал происходящее «не очень изящным сериалом». По его мнению, «шизофренических компонентов в этой истории полно».